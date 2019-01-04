Премьер-министр Пакистана отправился в Турцию с визитом

Исламабад, , 12:28 — REGNUM 3 января премьер-министр Пакистана Имран Хан прибыл в Турцию с первым официальным визитом.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Имран Хан совершает свой визит по приглашению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что в ходе двухдневной поездки пакистанский лидер встретиться с турецким президентом с глазу на глаз и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и в сфере инвестиций. Кроме того, пакистанский премьер выступит перед представителями крупного турецкого бизнеса и ведущими инвесторами в Анкаре.

Турция и Пакистан поддерживают тесные связи во всех сферах, которые даже носят яркий эпитет «братских». В августе 2018 года избранный премьер-министр Пакистана Имран Хан поддержал Турцию и ее президента в момент торгового спора с США.