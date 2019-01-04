Пятница, 4 Января 2019 года
12:28:38 МСК

Премьер-министр Пакистана отправился в Турцию с визитом

Политика

Имран Хан встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом с глазу на глаз

Исламабад, 4 января 2019, 12:28 — REGNUM  3 января премьер-министр Пакистана Имран Хан прибыл в Турцию с первым официальным визитом.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Имран Хан совершает свой визит по приглашению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что в ходе двухдневной поездки пакистанский лидер встретиться с турецким президентом с глазу на глаз и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и в сфере инвестиций. Кроме того, пакистанский премьер выступит перед представителями крупного турецкого бизнеса и ведущими инвесторами в Анкаре.

Турция и Пакистан поддерживают тесные связи во всех сферах, которые даже носят яркий эпитет «братских». В августе 2018 года избранный премьер-министр Пакистана Имран Хан поддержал Турцию и ее президента в момент торгового спора с США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить