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Дональд Трамп надеется на хорошие отношения с «парнями из Пакистана»

Политика

Он также обвинил Пакистан в укрывательстве террористов

Исламабад, 4 января 2019, 13:42 — REGNUM  3 января президент США Дональд Трамп высказался о своих разногласий с Конгрессом по поводу бюджета и упомянул в этой связи об отношениях с Пакистаном.

Дональд Трамп отметил, что США выделают деньги таким странам как Гватемала и Сальвадор, но они «ничего не делают» для США. По словам американского президента, он прекратил такую практику в отношении Пакистана, но «мало кто знает об этом, потому что к нам несправедливы». Трамп напомнил журналистам о том, что он прекратил выделение финансовой помощи Пакистану, так как там «укрывают террористов и заботятся о них».

При этом американский президент надеется на хорошие отношения «с парнями из Пакистана», а также «с нетерпением ждёт встречи» с руководством страны, которая состоится «очень скоро». Ранее, в ноябре 2018 года американский президент заявил, что Пакистан «ничего не делает» для США за ту помощь, которая ему оказывается. Заявление американского президента привело к напряжению в отношениях двух стран.

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Зарубежная хроника
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