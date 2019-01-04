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Китай поставит Пакистану новейший ракетоносный фрегат

Политика

В Шанхае уже началось строительство корабля

Исламабад, 4 января 2019, 13:24 — REGNUM  3 января Государственная кораблестроительная корпорация Китая сообщила о начале строительства новейшего ракетоносного фрегата для Пакистана.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, строительство корабля началось в декабре 2018 года в Шанхае. Известно, что корабль, предназначающийся для пакистанских ВМС, является версией новейшего ракетного фрегата КНР и несёт современное радиолокационное оборудование и вооружение. Предполагается, что новый корабль позволит значительно усилить мощь пакистанского флота.

Ранее, в июне 2018 года ВМС Пакистана заявили о закупке в Китае двух новейших фрегатов Тип 054А. Корабли станут самыми мощными из всех, когда-либо построенных в Китае для иностранного заказчика.

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Зарубежная хроника
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