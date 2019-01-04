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Президент США высмеял Индию за финансирование библиотеки в Афганистане

Политика

Президент США Дональд Трамп осудил деятельность Индии по финансированию проекта строительства библиотеки в Афганистане, назвав ее бесполезной

Нью-Дели, 4 января 2019, 12:47 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции высмеял деятельность Индии по финансированию проекта строительства библиотеки в Афганистане, назвав ее бесполезной и бессмысленной. Он также отметил, что помощь США, предоставляемая Афганистану, в пять превышает объемы поступлений из Индии.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», данное заявление стало ответом на вопрос о сокращении объемов представляемой Соединенными Штатами помощи другим государствам. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение о выводе двух тысяч военнослужащих из Сирии и четырнадцати тысяч из Афганистана, мотивировав это необходимостью сокращать государственные расходы на деятельность в зарубежных странах.

С 2001 года Индия направила в Афганистан помощь в объеме 3 миллиардов долларов США. Кроме того, Индия предоставила одну тысячу стипендий на обучение для студентов из Афганистана.

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Зарубежная хроника
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