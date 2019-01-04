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Индия ведет переговоры с США об экстрадиции обвиняемых в терроризме

Политика

Заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Кумар Сингх сообщил о том, что правительство ведет переговоры с США об экстрадиции лиц, обвиняемых в террористической деятельности

Нью-Дели, 4 января 2019, 13:29 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Кумар Сингх в ходе специально созванной пресс-конференции сообщил о том, что правительство страны ведет переговоры с США о передаче лиц, обвиняемых в террористической деятельности. В своих требованиях о выдаче преступников правительство Индии ссылается на индийско-американское соглашение об экстрадиции, заключенное в 1997 году.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат таймс», Индия добивается выдачи участников террористической атаки в Мумбаи в 2008 году, в результате которой погибло 166 человек, в том числе 28 нерезидентов Индии. В частности, правительство требует экстрадиции американца пакистанского происхождения Дэвида Хэдли, непосредственно участвовавшего в организации теракта. На сегодняшний день он отбывает заключение сроком 35 лет в американской тюрьме за организацию террористической деятельности.

Другие обвиняемые в теракте 2008 года находятся под стражей в Пакистане, где ведется расследование их причастности к атаке.

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Зарубежная хроника
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