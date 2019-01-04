Индия будет получать банковскую информацию из Швейцарии

Нью-Дели, , 19:58 — REGNUM В ходе дебатов в нижней палате парламента заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Кумар Сингх выступил с заявлением о том, что Индия с 2019 года начнет получать от швейцарских банков информацию о состоянии счетов, держателями которых являются индийские резиденты. Он также добавил, что подобная информация может быть затребована в случае, если лицо, являющееся держателем счета, подозревается в коррупционной деятельности.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат таймс», основой подобного взаимодействия является индийско-швейцарский договор о сотрудничестве в области налогообложения, который подразумевает свободный обмен информацией, относящейся к налоговой сфере.

Кроме того, в соответствии с положениями договора, сбор и передача информации должны осуществляться при соблюдении правил конфиденциальности персональных данных. Соглашение было заключено в 2016 году.