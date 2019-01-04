Лидер оппозиции Рахул Ганди вызвал премьера Индии Нарендру Моди на дебаты

Нью-Дели, , 19:27 — REGNUM Глава крупнейшей оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Рахул Ганди в ходе пресс-конференции пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в дебатах. По предложению лидера оппозиции дебаты между ними должны будут продлиться в течение двадцати минут и касаться сделки по «Рафалям» и других вопросов стратегического значения.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат таймс», вызов стал следствием нападок министра финансов Индии Аруна Джейтли на ИНК в ходе дебатов в нижней палате парламента. Министр финансов обвинил Рахуля Ганди в отсутствии базового понимания вопросов, связанных с боевой авиацией.

Рахул Ганди и другие лидеры оппозиции требуют учреждения совместной комиссии для расследования дела об отмене сделки по «Рафалям», общая стоимость которой должна была составить 820 миллионов долларов США.