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Лидер оппозиции Рахул Ганди вызвал премьера Индии Нарендру Моди на дебаты

Политика

Глава партии Индийский национальный конгресс Рахул Ганди призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в дебатах

Лидер оппозиции Рахул Ганди вызвал премьера Индии Нарендру Моди на дебаты
Indian National Congress
Рахул Ганди

Нью-Дели, 4 января 2019, 19:27 — REGNUM  Глава крупнейшей оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Рахул Ганди в ходе пресс-конференции пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в дебатах. По предложению лидера оппозиции дебаты между ними должны будут продлиться в течение двадцати минут и касаться сделки по «Рафалям» и других вопросов стратегического значения.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат таймс», вызов стал следствием нападок министра финансов Индии Аруна Джейтли на ИНК в ходе дебатов в нижней палате парламента. Министр финансов обвинил Рахуля Ганди в отсутствии базового понимания вопросов, связанных с боевой авиацией.

Рахул Ганди и другие лидеры оппозиции требуют учреждения совместной комиссии для расследования дела об отмене сделки по «Рафалям», общая стоимость которой должна была составить 820 миллионов долларов США.

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Зарубежная хроника
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