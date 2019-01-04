Премьер Индии Моди: правительство действует по принципу «Сначала Индия»

Нью-Дели, , 13:44 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в основе внешней политики действующего правительства лежит принцип «Сначала Индия», или «Индия прежде всего». По сообщению индийского новостного издания «Адж так», с соответствующим заявлением глава правительства выступил на видеоконференции с активистами правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в штате Андхра-Прадеш.

В ходе видеоконференции Нарендра Моди подчеркнул, что Индия стала глобальным лидером лишь благодаря своему населению, численность которого составляет 1,3 миллиарда человек. Премьер-министр отметил, что «теперь мировому сообществу приходится считаться с Индией, так как страна формирует глобальную повестку в некоторых сферах».

Нарендра Моди также пообещал вернуть все те «грязные деньги», которые финансовые мошенники вывезли из страны, и направить данные средства на развитие Индии. Глава правительства и лидер БДП выразил уверенность в том, что помочь в реализации данных планов смогут механизмы международного сотрудничества, например, система обмена информацией о финансовых преступлениях и лицах, их совершающих.