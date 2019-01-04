Поставка российских С-400 в Индию начнётся в октябре 2020 года

Нью-Дели, , 13:13 — REGNUM Россия начнёт поставлять зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» в Индию в октябре 2020 года. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», завершить поставки пяти комплексов планируется к апрелю 2023 года.

В ходе заседания нижней палаты парламента Индии заместитель министра обороны Индии Субхаш Бхамре заявил, что данное соглашение обладает «огромной стратегической важностью». Он подчеркнул, что российские ЗРК существенно увеличат возможности индийских сил обороны поражать средства воздушно-космического нападения противника.

Напомним, что контракт на покупку Индией пяти российских ЗРК С-400 был заключён 5 октября 2018 года в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию. По данным «Амар уджала», общая стоимость контракта составит 5,43 миллиарда долларов. ЗРК С-400 «Триумф» может поражать самолёты тактической и стратегической авиации, а также крылатые ракеты на дальности до 380 км.