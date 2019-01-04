Индия сообщила о подготовке пакистанских боевиков для «морского джихада»

Нью-Дели, , 12:04 — REGNUM На заседании верхней палаты парламента Индии заместитель министра внутренних дел Хансрадж Ахир заявил, что Пакистан готовит боевиков для объявления «морского джихада» Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

По словам Хансраджа Ахира, разведывательные службы Индии получили сведения о пакистанских государственных программах подготовки боевиков к осуществлению вооружённых морских террористических нападений на Индию. Министерство внутренних дел выразило опасения, что подобная подготовка позволит террористам осуществлять нападения не только на побережье, но и во внутренних территориях, пробравшись по руслам рек.

Хансрадж Ахир подчеркнул, что его ведомство предпринимает шаги по укреплению системы безопасности в прибрежной полосе. 26 января в Индии отмечается государственный праздник День республики. У правоохранительных ведомств страны есть основания полагать, что именно в этот день террористы нанесут очередной удар с территории Пакистана.