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Израиль эвакуировал форпост Амона на Западном берегу: пострадали 55 человек

Политика

Местные источники сообщают, что в ходе эвакуации пострадали 55 человек

Иерусалим, 4 января 2019, 12:07 — REGNUM  3 января пограничные войска Израиля провели эвакуацию форпоста Амона на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, молодые люди, поселившиеся на форпосту, оказали сопротивление полиции.

Согласно официальным данным, в ходе операции пострадали семь человек, пятеро из которых — полицейские. Однако местные СМИ сообщают о 55 пострадавших и о применении силы со стороны полиции и пограничных войск.

Решение о проведении эвакуации было принято в соответствии с постановлением окружного суда Иерусалима, а также указом министерства обороны Израиля.

Еще в 2017 году поселение в Амоне было признано израильским судом незаконным, в связи с чем для семей, проживавших на форпосту, было построено отдельное поселение. Однако после серии терактов в декабре 2018 года 150 активистов вновь образовали поселение в Амоне в знак протеста.

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Зарубежная хроника
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