МИД Никарагуа: в стране нет нарушений демократического порядка

Манагуа, , 12:22 — REGNUM Манагуа осудила принятое 27 декабря решение Генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро созвать Постоянный Совет Организации для оценки возможности применения так называемой «демократической статьи» Межамериканской демократической хартии в отношении Никарагуа, где уже несколько месяцев продолжаются столкновения между оппозицией и правительственными силами. Если Совет придёт к выводу, что в Никарагуа действительно имеет место нарушение «демократического порядка», это может повлечь приостановление членства республики в ОАГ.

Как сообщило аргентинское агентство «Инфобае» со ссылкой на МИД Никарагуа, Манагуа отвергла обвинения в нарушениях конституционного и демократического порядка в стране и заявила, что Организация использует Хартию для оправдания вмешательства во внутренние дела республики.

«Решение Генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро о содействии применению положений Межамериканской демократической хартии в отношении Никарагуа является неправомерным, оно не имеет юридических оснований», — говорится в ноте министра иностранных дел Никарагуа Дэниса Монкады.

Также Никарагуа обвинила Генерального секретаря ОАГ в игнорировании того факта, что Хартия требует соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела страны — участницы Организации, уважения её суверенитета и права народа этой страны на самоопределение, а также предварительного согласия правительства соответствующего государства на осуществление мер в отношении последнего.

В МИД Никарагуа напомнили, что президент Даниэль Ортега пришёл к власти демократическим путём, заручившись на выборах 2016 года поддержкой 72% избирателей. Таким образом, Хартия не даёт Альмагро права «поддерживать группировки, стремящиеся к осуществлению государственного переворота», заявили в никарагуанском внешнеполитическом ведомстве, имея в виду протестующих оппозиционеров, требовавших в прошлом году отставки Ортеги.