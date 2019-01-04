Доминиканская Республика стала председателем Совета безопасности ООН

Санто-Доминго, , 11:51 — REGNUM 1 января председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Доминиканской Республике. Как сообщило аргентинское агентство «Инфобае» со ссылкой на пресс-службу ООН, латиноамериканское государство будет исполнять обязанности председателя в течение одного месяца, до 31 января.

Помимо Доминиканской Республики, в качестве непостоянных членов Совета Безопасности на 2019−2020 гг. Генеральной Ассамблеей были избраны ФРГ, Бельгия, ЮАР и Индонезия. Они заменили государства, чей срок полномочий в качестве непостоянных членов Совбеза истёк: Казахстан, Боливию, Эфиопию, Нидерланды и Швецию. Срок полномочий остальных пяти непостоянных членов СБ: Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи, Кувейта, Польши и Перу — истекает 31 декабря 2019 года.

Таким образом, в январе в Совбезе Латиноамериканский регион будет представлен двумя государствами: Доминиканской Республикой и Перу.

Напомним, что Совбез состоит из пяти постоянных: России, Китая, США, Франции и Великобритании — и десяти непостоянных членов. Состав непостоянных членов обновляется наполовину каждый год.