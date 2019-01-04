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Президент Аргентины предпочел отдых инаугурации коллеги в Бразилии

Политика

Президент Аргентины Маурисио Макри не явился на церемонию инаугурации избранного президента Бразилии Жаира Болсонару

Президент Аргентины предпочел отдых инаугурации коллеги в Бразилии
Mauricio Macri
Маурисио Макри

Буэнос-Айрес, 4 января 2019, 12:52 — REGNUM  1 января, будучи на отдыхе с семьёй, президент Аргентины Маурисио Макри предпочёл не приехать на торжественную церемонию инаугурации избранного президента Бразилии Жаира Болсонару. Так, на мероприятии Аргентину представлял министр иностранных дел Республики Хорхе Фаурье.

Сам Макри поздравил бразильского коллегу с вступлением в должность на своей странице в «Твиттере» 2 января. В своём интернет-послании президент Аргентины назвал Бразилию «дружественной и братской страной», а также выразил уверенность в том, что правительства двух стран и дальше будут сотрудничать во имя процветания наших народов. Болсонару — тоже в «Твиттере» — поблагодарил коллегу, заверив, что «Бразилия и Аргентина пойдут одной дорогой, не той, которой шли предыдущие правительства».

Как сообщило аргентинское агентство «Инфобае», первая официальная встреча руководителей Аргентины и Бразилии состоится уже 16 января. Планируется, что в ходе переговоров будут выработаны рабочая повестка, которая будет предусматривать «перезагрузку» МЕРКОСУР, и «общая стратегия противодействия институциональному кризису в Венесуэле». Также планируется обсуждение вопросов двусторонних отношений с Китаем, проблем изменения климата и равенства полов.

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Зарубежная хроника
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