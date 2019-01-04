Порошенко исчерпал все ресурсы воздействия на электорат – Шаповалов

Москва, , 11:15 — REGNUM До выборов президента Украины ничего хорошего там происходить не будет, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Действующий президент практически исчерпал ресурсы воздействия на электорат, но тем не менее стремится переизбраться и будет проводить ту же политику, которую уже проводил, — сказал Шаповалов. — То есть провоцировать военные столкновения, делать патетические заявления и обращать внимание международной общественности на «враждебные действия России». Я надеюсь, что Порошенко не решится на большую войну, поскольку у него нет никаких шансов на победу в этой войне».

Однако Шаповалов подчеркнул, что задача Порошенко — победить своего вечного противника, украинского политика Юлию Тимошенко.

«На это будут брошены все силы, — убежден Шаповалов. — И если бы политические процессы на Украине проходили в рамках легитимного процесса, то у него не было бы ни одного шанса выйти победителем. Но ситуация будет развиваться по сценарию, который предполагает не демократические процедуры, а сохранение власти за Порошенко любой ценой. Следовательно, будут использованы самые разные политические технологии. Тут возможны разные сценарии. Тут могут быть выборы с использованием административного ресурса и масштабных фальсификаций на фоне военной истерии. Возможен и простой перенос выборов на неопределённое время с сохранением власти в руках Порошенко в связи со сложным положением и «агрессивностью России». Третий сценарий — проведение демократических выборов и поражение Порошенко — тоже нельзя сбрасывать со счетов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным соцопроса социологической группы «Рейтинг», работой президента Украины Петра Порошенко недовольны 82% респондентов.

Ещё больше граждан недовольны работой украинского парламента — 88%. Примерно так же жители Украины оценили работу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана — 79% опрошенных оценили его работу негативно.

Отмечается, что немного другая ситуация с местными властями. Так, работой председателей местных администраций довольны 43% респондента, областных — 23%.