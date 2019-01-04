Депутат Новинский сообщил о рейдерском захвате двух лавр на Украине

Киев, , 11:11 — REGNUM Руководство Национального Киево-Печерского историко-культурного и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедников получило указания из Администрации президента подготовить иски на расторжение договоров аренды имущества лавр общинами канонической Украинской православной церкви. Об этом 4 января сообщил украинский депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский.

«Как стало известно из достоверных источников, руководству Национального Киево-Печерского историко-культурного и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедников даны негласные указания представителями Администрации президента расторгнуть договора аренды с Украинской православной церковью. Руками служащих этих музеев власть совершает рейдерский захват двух православных святынь — Киево-Печерской и Почаевской лавр», — отметил Новинский.

По его словам, областные и районные администрации получили от министерства культуры инструкции об организации массовых «добровольных» переходов общин» УПЦ в новосозданную «Православную церковь Украины» в регионах.

«Если украинские суды своими решениями легализуют рейдерство — это будет сигналом, что возможности украинского правосудия для защиты прав верующих исчерпаны. Мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека. Права верующих — базовые права, гарантированные украинской Конституцией и Европейской Конвенцией по правам человека. Власть продолжает грубо нарушать их, дискриминировать граждан по религиозному признаку, лишать права на свободу совести и вмешиваться в церковные дела. Государственный аппарат работает на уничтожение единственной в Украине канонической православной конфессии — УПЦ», — добавил депутат Рады.

Он считает, что президент Порошенко использует расторжение договоров аренды лавр в рамках выборов.

«Рейдерский захват двух православных святынь — Киево-Печерской и Почаевской лавр — не слишком ли высокая цена, которую вы готовы заплатить за то, чтобы остаться при власти? Можно каждый день писать отчеты о том, сколько храмов и приходов перешли в искусственно создаваемую вами «церковь», и прикрывать этим процессом развал экономики. Может, настала пора заняться вашими прямыми обязанностями, а не вмешательством в церковные дела?» — обращается Новинский к главе украинского государства.

Он также призвал Раду проголосовать за инициированный «Оппозиционным блоком» проект постановления «о моратории на изменения конфессиональной принадлежности храмовых сооружений до конца 2019 года».

«Предупреждаем всех чиновников, готовых поставить свои подписи под документами, открывающими путь к церковному рейдерству: президенты приходят и уходят, а за каждую подпись, за каждый компромисс с собственной совестью придётся отвечать по закону», — отмечает Новинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября министерство культуры Украины потребовало от канонической УПЦ прекратить «незаконное строительство» на территории Киево-Печерской лавры в Киеве. В министерстве напомнили, что УПЦ нарушает законодательство Украины об охране памятников, поскольку Киево-Печерская лавра является объектом в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

30 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ Павла. Обыски проходили в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 161 («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам») Уголовного кодекса Украины. Также обыски прошли в помещениях лавры в рамках расследования дела по факту разжигания межрелигиозной розни.

В декабре на Украине при поддержке властей страны и Константинополя была создана новая религиозная организация — «Православная церковь Украины». Предполагается, что ПЦУ поглотит каноническую УПЦ, однако на сегодняшний день переходов из УПЦ в новообразованную структуру практически не зафиксировано.