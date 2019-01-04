В 2019 году Сирия подготовится к принятию новой Конституции – политолог

Москва, , 11:02 — REGNUM В 2019 году события в Сирии будут развиваться в позитивном направлении, и к этому есть все предпосылки, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«К этому есть все предпосылки, — убеждён политолог. — Здесь мы должны выделить несколько моментов. Первый — очевидно, что борьба с террористами подходит к завершению, и думаю, что в 2019 году в этой борьбе будет поставлена точка. Последние террористические группы, которые занимают те или иные анклавы на территории Сирийской Арабской Республики, будут ликвидированы. Это первое».

Второй фактор, названный Шаповаловым, это неопределённость будущего американского военного контингента и достаточно серьёзная разноголосица мнений экспертов относительно того, что действительно ли США выведут свои войска или нет.

«Я лично считаю, что США не выведут в полной мере свои вооружённые формирования, потому что это стандартная политика США — объявлять о выводе, но не выводить фактически, — предположил политолог. — Но тем не менее всё-таки американское военное присутствие будет существенно уменьшено, что не может не являться позитивным моментом, потому что в настоящее время наряду с террористами именно американские оккупанты на территории Сирии являются самым серьёзным источником опасности для мирных жителей, стабильности государства и его развития».

Третий момент, по словам Шаповалова, это то, чем Россия занималась весь 2018 год, — запуск процесса конституционной реформы в Сирии, которая является базой для политического урегулирования.

«Есть уверенность в том, что этот процесс в 2019 году окончательно стартует, и конституционные изменения будут рассматриваться с участием всех политических сил, которые представляют всех сирийских граждан, и надеюсь, что в течение 2019 года будут заложены основы для принятия новой Конституции и соответственно нового этапа политического развития Сирии», — подытожил политолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, вывод американских войск с территории Сирии может привести к усилению террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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По мнению дипломата, кроме усиления позиций террористических группировок, уход военного контингента США станет серьёзным ударом по позициям сирийских курдов, поскольку они лишатся поддержки своих американских покровителей.