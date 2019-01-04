Палата представителей Конгресса приняла бюджет без расходов на стену Трампа

Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Демократы в палате представителей Конгресса США приняли свой проект федерального бюджета, в котором нет расходов на строительство стены на мексиканской границе.

Накануне, 3 января, были приняты два законопроекта по бюджету. Первый — о финансировании министерства внутренней безопасности, второй — о финансировании остальных федеральных ведомств. Первый законопроект предусматривает финансирование министерства внутренней безопасности США на период до 8 февраля. Во втором финансирование остальных федеральных ведомств предусмотрено до 30 сентября.

Разделить бюджеты демократы решили для того, чтобы уменьшить негативные, в том числе и политические последствия от закрытия американского правительства, которое длится с 22 декабря.

При этом в проекте бюджета для министерства внутренней безопасности нет пункта расходов на строительство стены на границе с Мексикой, на которую президент Дональд Трамп требует $5 млрд. Именно этот пункт стал яблоком раздора между демократами и республиканцами в конце декабря, когда они так и не смогли принять федеральный бюджет на 2019 финансовый год. После этого работа американского правительства была остановлена. Демократы и республиканцы яростно обвиняют друг друга в закрытии правительства.

За законопроекты демократов в палате представителей по первому проекту «за» проголосовали 239 конгрессменов, «против» — 192, по второму 241 — «за», 190 — «против». Это отражает соотношение сил в палате, где большинство у демократов.

Однако в сенате, где большинство у республиканцев, уже заявили, что законопроекты не пройдут. Также республиканцы призвали Трампа в случае прохождения законопроектов через сенат наложить на них вето.