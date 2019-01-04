Политолог: США будут усиливать санкционное давление на РФ

Москва, , 10:29 — REGNUM В 2019 году будет продолжена кампания по наращиванию санкционных мер против России, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Прежде всего необходимо подчеркнуть, что эта кампания достаточно сильно будет увязываться с внутриполитической ситуацией в США, — сказал он. — С января начинает свою работу новый Конгресс и новая Палата представителей, где большинство у «демократов». Кроме того, с весны 2019 года начинается большая президентская избирательная кампания. Политическая система США устроена таким образом, что выборы конца 2020 года предполагают полуторагодичную избирательную кампанию. Именно поэтому с весны 2019 года война между «демократами» и Трампом существенно усилится».

Эти два фактора, по мнению Шаповалова, станут драйверами внутренней и внешней политики для США, и те решения, которые будут принимать американские политические акторы, будут производными от той войны, которая ведётся внутри США между политическими противниками.

«В этой войне мы, естественно, не участвуем, но тема антироссийских санкций будет одной из базовых, — сказал Шаповалов. — С 2016 года она является ключевой в кампании против Трампа. Поэтому я не вижу никаких оснований для того, чтобы предположить какое-то изменение данных трендов. Антироссийская направленность будет возрастать, и как следствие будет некоторая активизация санкционной войны против РФ. В то же самое время Европа не будет стремиться самостоятельно инициировать новые санкции. Более того, в Европе будет возрастать стремление к минимизации санкционного режима, и эти два тренда будут определяющими в санкционной политике против РФ. Скорее всего, это приведёт к тому, что американские санкции будут расширяться, но Европа не пойдёт на существенное расширение антироссийских санкций. Хотя символические действия могут быть совершены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, недружественные действия Соединённых Штатов мешают восстановлению и нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

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По словам главы внешнеполитического ведомства, США не прекращают попыток оказывать давление на Россию «с помощью экономических, военно-политических и иных инструментов», а это вовсе не способствует налаживанию совместной работы по важным направлениям международной и двусторонней повестки. При этом, как отметил Лавров, Москва готова к налаживанию диалога с Вашингтоном.