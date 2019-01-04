Военный из США считает, что России предстоит сделать трудный выбор в Сирии

Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Полковник вооруженных сил США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью телеканалу Fox News высказал мнение, что после того, как американские войска покинут Сирийскую Арабскую Республику, Российской Федерации придется делать «сложный выбор» между своими союзниками в регионе.

Макгрегор отметил, что Россия долгое время налаживала отношения с Исламской Республикой Иран и Турцией, а также с другими участниками сирийского конфликта. По мнению отставного полковника, именно наличие американских войск в Сирии позволило этим разным игрокам с расходящимися интересами сблизиться и сотрудничать в Сирии. А как только войска США Сирию покинут, то России сразу же придется выбирать, с кем она останется из своих союзников.

В связи с этим Макгрегор призывает как можно быстрее вывести американские войска с севера Сирии.

«Мы должны как можно скорее уйти из Северной Сирии, потому что там находятся десятки тысяч турецких солдат, готовых напасть на курдов — террористов, которые атаковали в этом районе Турцию», — сказал Макгрегор.

Примечательно, что американский военный называет курдов террористами, хотя США на Ближнем Востоке долгие годы поддерживали именно курдов, обещая им помощь в создании собственного государства, а также снабжая оружием и боеприпасами.

Макгрегор уверен, что это США вынудили сирийские правительственные силы вступить на курдские территории севера Сирии и тем самым создать угрозу столкновения сирийских сил с турецкой армией.

«Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим… Путину придётся делать выбор», — самодовольно заявляет отставной полковник.

Он уверен, что Россия окажется перед сложным выбором: или поддержать Турцию в её экспансионистских устремлениях и тем самым испортить отношения с сирийцами и иранцами, или же противостоять Турции и тем самым поставить под угрозу совместные энергетические проекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска покинут Сирию в ближайшие несколько месяцев, так как якобы добились победы над терроризмом в этой стране.

В самих США далеко не все согласны с Трампом, да и борьбой с терроризмом в Сирии американские войска вовсе не занимались, и это понятно всем. Наоборот, американские военные использовали террористов в Сирии для противостояния правительственным силам и России. Решение Трампа привело к отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса.