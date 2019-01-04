Президент Бразилии обеспокоен военными учениями России в Венесуэле

Бразилиа, , 09:33 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что крайне обеспокоен недавними военными учениями Российской Федерации в Венесуэле. Соответствующее заявление он сделал накануне, 3 января, в интервью телеканалу SBT.

«Россия проводила маневры в Венесуэле, мы знаем, каковы намерения диктатуры Мадуро, и Бразилии стоит волноваться об этом», — сказал Болсонару, назвав законно избранного президента Венесуэлы диктатором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в Венесуэлу прибыли боевые самолеты воздушно-космических сил РФ. В частности, в международный аэропорт Каракаса прилетели два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62.

Самолеты российских ВКС совершили совместный полет с боевыми самолетами ВВС Венесуэлы, а затем вернулись в Россию на аэродромы базирования.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что не исключает в дальнейшем новых полетов ВКС РФ в Венесуэлу.