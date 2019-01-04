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Президент Бразилии обеспокоен военными учениями России в Венесуэле

Политика

Жаир Болсонару стал президентом Бразилии с 1 января 2019 года

Президент Бразилии обеспокоен военными учениями России в Венесуэле
Senado Federal
Жаир Болсонару

Бразилиа, 4 января 2019, 09:33 — REGNUM  Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что крайне обеспокоен недавними военными учениями Российской Федерации в Венесуэле. Соответствующее заявление он сделал накануне, 3 января, в интервью телеканалу SBT.

«Россия проводила маневры в Венесуэле, мы знаем, каковы намерения диктатуры Мадуро, и Бразилии стоит волноваться об этом», — сказал Болсонару, назвав законно избранного президента Венесуэлы диктатором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в Венесуэлу прибыли боевые самолеты воздушно-космических сил РФ. В частности, в международный аэропорт Каракаса прилетели два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62.

Самолеты российских ВКС совершили совместный полет с боевыми самолетами ВВС Венесуэлы, а затем вернулись в Россию на аэродромы базирования.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что не исключает в дальнейшем новых полетов ВКС РФ в Венесуэлу.

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Россия и страны Латинской Америки
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