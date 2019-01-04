За два года Трамп так и не научился управлять страной — конгрессмен

Вашингтон, , 09:35 — REGNUM В первый день работы конгрессмены из контролируемой демократами палаты представителей предприняли усилия, которые позволят восстановить работу правительства, пишет конгрессмен Элси Хастингс, описывая свои первые действия в новом, 116-м составе конгресса.

«За два года у власти президент, видимо, не выучил ничего об эффективном управлении страной», — пишет конгрессмен на своей странице в соцсети Twitter, подчеркивая, что блокировка правительства стоит США «миллиардов долларов и приносит невозмещаемый ущерб бесчисленному множеству семей»:

«Более 800 000 семей на данный момент остаются без зарплат из-за этой злополучной блокировки правительства, подвергающей опасности их здоровье, безопасность и финансовую стабильность. Конгрессмены-демократы сделали шаги к открытию правительства и вступлению в новую эру лидерства с большей прозрачностью и ответственностью. Палата представителей восстановит свою роль и будет проверять безрассудную политику президентской администрации. Мы будем работать, чтобы сделать нашу страну более включенной в наши ценности и более отражающей их».

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США, большинство в которой составляют демократы, приняла проект бюджета, в котором нет пункта расходов на строительство стены на границе с Мексикой — на котором настаивает Дональд Трамп.