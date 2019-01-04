Демократы в палате представителей Конгресса США приняли свой проект бюджета

Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Палата представителей Конгресса США, большинство в которой составляют демократы, приняла проект бюджета, в котором нет пункта расходов на строительство стены на границе с Мексикой. Голосование в палате состоялось накануне, 3 января.

Законодатели приняли два законопроекта о финансировании министерства внутренней безопасности до 8 февраля и остальных федеральных ведомств до 30 сентября.

Принятие законопроектов произошло на фоне так называемого «закрытия правительства». дело в том, что в конце декабря демократы и республиканцы не смогли договориться о параметрах федерального бюджета на будущий год и финансирование правительства было остановлено. Главным камнем преткновения между демократам и республиканцам в вопросе бюджета является строительство стены на границе с Мексикой, которого добиваться президент Дональд Трамп.

Трамп требует на строительство $5 млрд. Эти средства должны быть вписаны в бюджет министерства внутренней безопасности, но демократы выступают категорически против.

Нынешние законопроекты о бюджете были составлены демократами. В Палате представителей, где у демократов большинство, законопроекты были приняты. Однако в сенате, где большинство у республиканцев, уже заявили, что не поддержат законопроекты. Также республиканцы призвали Трампа наложить президентские вето на законопроекты, если они каким-то образом пройдут сенат.