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Демократы в палате представителей Конгресса США приняли свой проект бюджета

Политика

Республиканцы в сенате уже заявили, что не поддержат этот вариант

Вашингтон, 4 января 2019, 08:58 — REGNUM  Палата представителей Конгресса США, большинство в которой составляют демократы, приняла проект бюджета, в котором нет пункта расходов на строительство стены на границе с Мексикой. Голосование в палате состоялось накануне, 3 января.

Законодатели приняли два законопроекта о финансировании министерства внутренней безопасности до 8 февраля и остальных федеральных ведомств до 30 сентября.

Принятие законопроектов произошло на фоне так называемого «закрытия правительства». дело в том, что в конце декабря демократы и республиканцы не смогли договориться о параметрах федерального бюджета на будущий год и финансирование правительства было остановлено. Главным камнем преткновения между демократам и республиканцам в вопросе бюджета является строительство стены на границе с Мексикой, которого добиваться президент Дональд Трамп.

Трамп требует на строительство $5 млрд. Эти средства должны быть вписаны в бюджет министерства внутренней безопасности, но демократы выступают категорически против.

Нынешние законопроекты о бюджете были составлены демократами. В Палате представителей, где у демократов большинство, законопроекты были приняты. Однако в сенате, где большинство у республиканцев, уже заявили, что не поддержат законопроекты. Также республиканцы призвали Трампа наложить президентские вето на законопроекты, если они каким-то образом пройдут сенат.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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