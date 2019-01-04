Выводом войск из Сирии США «перехитрили» Россию — американский военный

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор считает, что решением вывести свои войска из Сирии Соединённые Штаты «перехитрили» Россию. Об этом он заявил накануне, 3 января, в эфире телеканала Fox News.

Макгрегор считает, что вывод американских войск из Сирии на самом деле является «хитрым шагом» США, в результатет которого Россия якобы рассорится со своими союзниками в этом регионе.

Отставной военный отметил, что Россия долгое время налаживала отношения с Турцией и Ираном, а также различными силами в Сирийской Арабской Республике. Но после того, как США выведут свои войска и Сирии, России якобы придется выбирать между союзом с Ираном или союзом с Турцией.

«Мы должны как можно скорее уйти из Северной Сирии, потому что там находятся десятки тысяч турецких солдат, готовых напасть на курдов — террористов которые атаковали в этом районе Турцию», — сказал Макгрегор.

Стоит отметить, что США долгие годы поддерживали курдов и снабжали их оружием. Заявление о том, что курды являются террористами из уст американского военного выглядит по меньшей мере странным.

Тем не менее Макгрегор считает, что своим уходом американцы поставят русским перед сложным выбором — впустить значительные турецкие силы на территорию Сирии и тем самым рассориться с иранцами и сирийцами, или наоборот противостоять Турции. Он также уверен, что единственный спаивающим фактором для России Ирана и Турции в Сирии было именно наличие там американских войск. И теперь этот фактор убирается.

«Для сотрудничества русских, турок и иранцев нет никаких причин в принципе — и это хорошо», — сказал он.

Рассуждения отставного полковника выглядят странными, так как Россия и Иран уже давно настаивают на том, чтобы американские войска побыстрее убрались из Сирии, так как их туда никто не звал и фактически они занимались интервенцией.

Однако для несведущего американского зрителя такое объяснение из уст военного вполне может сойти за правду. Дело в том, что решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии вызвало шквал критики в его адрес, в том числе из стана самих республиканцев. Теперь сторонники президента пытаются каким-то образом оправдать его действия.