Берлин, , 07:31 — REGNUM Уполномоченный германского правительства по отношениям с Российской Федерацией Дирк Визе считает, что в 2019 году российско-германские отношения резко ухудшатся. Об этом Визе заявил в интервью Pfälzische Merkur.

Визе считает, что российско-германские отношения в 2019 году ждет неминуемое ухудшение и связано это в первую очередь с якобы «ответственностью России» за ряд инцидентов, произошедших в 2018 году по всему миру.

Уполномоченный пояснил, что имеет в виду «дело Скрипалей», раскрутку гонки вооружений и расторжение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также инцидент в Керченском проливе. Визе всерьез считает, что за все эти три события ответственность несет именно Россия.

«Поэтому заявляю: отношения с Россией ухудшатся и в этом году», — объяснил Визе.

При этом он считает, что взаимодействия между Россией и Германией в сфере гражданского общества наоборот интенсифицируются. Визе выделил такое мероприятие, как форум «Петербургский диалог», который, по его словам, даст много возможностей в том числе для научного сотрудничества между странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии было сфабриковано британскими властями, которые пытались обвинить во всем Россию. Договор РСМД расторгают власти США, а вовсе не Россия, которая стремится сохранить международную систему контроля над вооружениями. Что касается инцидента в Керченском проливе, то вина за него него целиком и полностью лежит на Украине, Россия лишь защизала свои государственные границы.