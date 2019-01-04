Трампа пригласили произнести речь в конгрессе

Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Выступить с речью перед конгрессменами предложила американскому президенту Дональду Трампу новый спикер Палаты представителей Ненси Пелоси. Соответствующее приглашение она опубликовала в Twitter.

https://twitter.com/SpeakerPelosi/status/1080981329259433984

Послание «О положении страны» Пелоси предлагает зачитать 29 января. От главы государства ожидают изложения его стратегического видения.

Напомним, в прошлогоднем выступлении Трамп назвал Россию и Китай соперниками, которые «бросают вызов» интересам и ценностям Соединенных Штатов. Это было его первое ежегодное послание «О положении страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января представителя Демократической партии Пелоси избрали спикером Палаты представителей США. Трамп поддерживал ее кандидатуру.

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