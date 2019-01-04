В США избрали спикера нижней палаты парламента

Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Спикером Палаты представителей американского конгресса избрана демократ Нэнси Пелоси, пишет The Washington Post.

Голосование состоялось 3 января. Не все демократы поддерживали кандидатуру Пелоси — в силу ее возраста. Группа демократов выдвинула ей условие своей поддержки: политик должна баллотироваться в последний раз.

В итоге Пелоси согласилась на это условие, и большинство проголосовало за ее кандидатуру.

Напомним, Пелоси сейчас 78 лет. Спикером нижней палаты она уже была дважды, причем она — единственная женщина, занимавшая когда-то это кресло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что готов помочь Пелоси: «раздобыть» ей «столько голосов, сколько она хочет», поскольку «она заслуживает эту победу».

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