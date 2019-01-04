В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ

Киев, , 04:37 — REGNUM Объяснение украинским МИД закрытия избирательных участков в России для граждан Украины говорят о неадекватности правящей верхушки в Киеве, считает депутат Верховной рады («За жизнь») Вадим Рабинович.

В интервью телеканалу «112 Украина», комментируя слова главы украинского МИД Павла Климкина о том, что участки закрыты на территории России из соображений безопасности и что в России украинцы подвержены российской пропаганде, депутат возмутился:

«Я считаю, что это не просто антиконституционно. Это доказывает то, что у нас правят дебилы».

«Потому что я, извините меня за грубые слова, я когда это прочитал, я просто не верю, что в такой великой сильной стране как Украина может быть такой министр иностранных дел, который несет такую ахинею», — добавил Рабинович.

Он предложил в качестве абсурдного выхода закрыть украинское посольство в России: «закройте, раз вы не можете им управлять». При этом Рабинович обратил внимание, что Киев, закрывая пункты для голосования, не собирается свой экономический интерес, активно торгуя с Россией.

Напомним, в преддверии президентских выборов, которые состоятся на Украине в последний день марта будущего года, украинские власти закрыли на территории России избирательные участки.

Объяснение прозвучало из уст Климкина: оказывается, проживающие в России украинцы могут не так проголосовать, как надо, ведь они находятся под влиянием российской пропаганды и «под колпаком» у ФСБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рабинович, узнав о закрытии избирательных участков, обещал обжаловать это решение украинского ЦИК в суде.

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