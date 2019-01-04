Новый президент Бразилии готов разместить военную базу США

Бразилиа, , 04:06 — REGNUM Размещение американской военной базы на территории Бразилии возможно, заявил бразильский президент Жаир Болсонару, сообщает Еxame.

Напомним, 1 января в Бразилии прошла инаугурация Болсонару, на которой присутствовал американский госсекретарь Майк Помпео. Президент США Дональд Трамп поздравил нового бразильского лидера через Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день глава Бразилии тоже через Twitter поблагодарил Трампа за поддержку, подчеркнув, что «по-настоящему ценит» ее. Он уверен, что вместе с Соединенными Штатами «добьется процветания и прогресса для наших народов».

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