Помпео: Москва не спешит уладить проблему РСМД

Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Российская сторона не спешит выполнить условия Вашингтона по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил американский секретарь Майк Помпео, передает Newsmax.

Американец напомнил об ультиматуме, который был предъявлен Москве и предполагал, что Россия должна выполнить условия Вашингтона в течение двух месяцев — или РСМД будет Штатами расторгнут.

«К сожалению, россияне к настоящему моменту не предприняли никаких мер для соблюдения соглашения как и в последние четыре или пять лет, в течение которых мы ведем дискуссии на этот счет с ними», — заявил Помпео.

Говоря о «дедлайне», американец заявил, что Вашингтон будет продолжать «пытаться убедить» Москву «вернуться к соблюдению» РСМД. Он обещал также продолжать давление на Европейский союз: в его устах это прозвучало как «работать с нашими европейскими партнерами», дабы те «правильно понимали стратегию».

Напомним, американская сторона решила расторгнуть РСМД: 20 октября 2018 г. президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она не соблюдает договор. На ликвидацию вооружений, которые, по мнению Вашингтона, подпадают под действие договора, Москве было дано 60 дней.

Речь идет о российской крылатой ракете 9М729 (SSC-8) «Новатор», радиус действия которой якобы составляет от 500 до 5000 км. В МИД РФ заявили, что 9М729 полностью отвечают требованиям РСМД и что Вашингтон нашел надуманный повод к разрыву российско-американского двустороннего соглашения.

Стоит отметить, что Генассамблея ООН 21 декабря не приняла российский проект резолюции в поддержку РСМД. «Против» было 46 стран, в том числе США, страны ЕС, Япония, Турция, Израиль и Украина. «За», кроме России голосовали Китай, Иран, Сирия, ряд стран Латинской Америки — всего 43 голоса. 78 стран воздержались.

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