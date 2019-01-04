Помпео – о Сирии: «Наши войска выходят»

Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Выход американских войск из Сирии начат, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, передает телеканал Newsmax.

«Наши войска выходят», — заявил Помпео.

Напомним, в конце 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил решение вывести из Сирии военных, потому что, по его оценке, борьба с террористами уже завершилась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря глава Штатов заявил, что у американских военных есть четыре месяца на выход из Сирии. При этом сирийский президент Башар Асад разрешил Ирану наносить удары по террористам на своей территории без предварительного одобрения со стороны Дамаска.

По оценке эксперта ИА REGNUM Станислава Тарасова, действуя так, Трамп наказывает своих союзников по НАТО и те страны Европейского союза, что отказались присоединиться к американским санкциям против Ирана. Сигнал послан и Турции.

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