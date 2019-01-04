Экс-советник по делам России в госдепе – новый посол США в Армении

Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Сенат США на заседании 2 января утвердил кандидатуру Линн Трейси на пост нового — чрезвычайного и полномочного посла США в Армении, сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

В ANCA отметили, что голосованию предшествовало тщательное изучение Комитетом по международным отношениям Сената политики США в таких вопросах, как Геноцид армян, региональная агрессия и внутренние репрессии в Азербайджане, других ключевых приоритетов.

«Спустя примерно год после мирной смены власти в Армении, Армянский национальный комитет Америки рассчитывает на сотрудничество с послом Трейси в новом году для улучшения стратегических отношений между США и Арменией», — заявил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

На том же заседании была утверждена кандидатура нового главы американской дипмиссии в Азербайджане — им стал Эрл Литценбергер.

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В этой связи Амбарян выразил надежду, что новый посол США в Баку будет решительно противостоять антиармянской политике президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Трейси — карьерный дипломат, до назначения занимала пост старшего советника по делам России в госдепартаменте. До этого работала заместителем посла США в России, Туркмении и Казахстане, первым заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии.

Также Линн Трейси служила в консульстве США в Пешаваре в Пакистане. Владеет русским языком.

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