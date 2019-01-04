Адвокат обжаловал арест обвиненного в шпионаже американца

Москва, , 01:15 — REGNUM Жалобу на арест американского гражданина Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, подал в суд его адвокат Владимир Жеребенков, передает РБК.

«В Лефортовский суд по почте отправил жалобу сегодня, — сказал Жеребенков. — Прошу избрать залог, размер залога он [суд] определит».

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 г. по подозрению в шпионаже. Он уверяет, что приехал в российскую столицу на свадьбу своего товарища — американского морпеха, женившегося на гражданке России.

По имеющимся данным, Уилан в 2008 году уволился со службы в морской пехоте США из-за обвинений в воровстве. С 2017 г. он работал директором по безопасности в поставляющей автозапчасти компании BorgWarner.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января в «Лефортово» к Уилану пришел американский посол Джон Хантсман, обещавший помощь. Американская сторона требует вернуть Уилана. 3 января Лефортовский суд вынес решение об аресте обвиняемого.

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