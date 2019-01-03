СБУ начала расследование попытки захвата власти на Украине — СМИ

Киев, , 21:43 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали расследовать дело о попытке захвата власти на Украине. Об этом сообщили «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

По данным спецслужб Украины, мероприятие, получившее название «Первый национальный украинский конгресс», состоялось в Чехии в мае 2018 г.

Отмечается, что участники съезда по итогам встречи якобы объявили преступными и нелегитимными Верховную раду, Генпрокуратуру, МВД и ряд других украинских ведомств, а сам конгресс был объявлен единственным легитимным на Украине законодательным органом.

Кроме того, передает издание, участники мероприятия объявили о создании в стране военизированных структур и спецслужб.

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