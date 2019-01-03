Антитеррористическую структуру ШОС возглавил Джумахон Гиёсов

Ташкент, , 18:45 — REGNUM Решением Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС назначен Джумахон Гиёсов, сообщает РАТС ШОС.

До этого назначения, в 2017—2018 годах Гиёсов работал заместителем директора Исполкома РАТС ШОС, а еще ранее занимал руководящие должности в Государственном комитете национальной безопасности и Комитете по делам религий Таджикистана.

Как ИА REGNUM сообщало ранее директором Исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с января 2016 года являлся представитель РФ генерал-полковник Евгений Сысоев. До этого назначения Сысоев занимал пост заместителя директора ФСБ и руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета.

Штаб-квартира РАТС ШОС располагается в Ташкенте.

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