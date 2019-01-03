Спецназ США из Афганистана не выведут

Кабул, , 18:17 — REGNUM Военный новостной ресурс Military.com со ссылкой на анонимный источник сообщил, что численность сил специальных операций США в Афганистане останется на прежнем уровне.

По информации источника из минобороны США, Пентагон планирует сократить численность своих сил в Афганистане наполовину, но ударные подразделения сил специальных операций останутся в стране для проведения рейдов против боевиков движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сообщения в прессе о решении президента Дональда Трампа начать вывод американских войск из Афганистана начали появляться в конце декабря, вскоре после того, как Белый дом объявил о победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и приказал вывести американские войска из этой страны.

Источник, знакомый со стратегией, сказал Military.com, что есть намерения вывести около 7000 из примерно 14 000 американских военнослужащих из Афганистана в течение следующих 8−12 месяцев.

Часть миссии прямого действия в Афганистане состоит из небольшого контингента сил специальных операций США, в который входят подразделения из 75-й полка рейнджеров сухопутных войск, отряда специального назначения «Дельта» и SEAL (боевых пловцов) военно-морских сил. Численность данного контингента уменьшаться не будет. Силы специальных операций продолжат выполнять свои прежние задачи в Афганистане.

По состоянию на ноябрь 2018 года в Афганистане находились 14 000 военнослужащих США и около 16 000 военнослужащих из 30 стран НАТО и стран-партнеров.

На пике операции в 2012 году в этой стране находилось около 130 000 военных из США, НАТО и других стран коалиции.

Military.com отмечает, что 17-летний конфликт в Афганистане обошелся США примерно в 900 миллиардов долларов и привел к гибели более 2400 американцев.