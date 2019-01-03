Четверг, 3 Января 2019 года
17:45:05 МСК

США предложили Турции приобрести комплексы Patriot

Политика

Делегация США, находящаяся в Анкаре, продолжает проводить встречи с представителями Минобороны и МВД Турции

Анкара, 3 января 2019, 17:44 — REGNUM  Представители делегации США предложили властям Турции приобрести американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает в четверг, 3 января, Anadolu Ajansı.

«Американская делегация представила турецкой стороне свое предложение по поставкам ЗРК Patriot», — передает вещатель.

Отмечается, что делегация США, находящаяся в Анкаре, продолжает проводить встречи с представителями Минобороны и МВД Турции.

Как передавало ИА REGNUM, 18 декабря 2018 г. Пентагон распространил информацию о том, что Вашингтон одобрил продажу Анкаре комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.

Читайте также: Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией — СМИ

А также: Турция не отказывается от С-400 из-за американских систем Patriot

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Турция и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить