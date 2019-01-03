США предложили Турции приобрести комплексы Patriot

Анкара, , 17:44 — REGNUM Представители делегации США предложили властям Турции приобрести американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает в четверг, 3 января, Anadolu Ajansı.

«Американская делегация представила турецкой стороне свое предложение по поставкам ЗРК Patriot», — передает вещатель.

Отмечается, что делегация США, находящаяся в Анкаре, продолжает проводить встречи с представителями Минобороны и МВД Турции.

Как передавало ИА REGNUM, 18 декабря 2018 г. Пентагон распространил информацию о том, что Вашингтон одобрил продажу Анкаре комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.

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