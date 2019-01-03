Немецкий журналист предостерег мир от войны с Россией

Берлин, , 16:46 — REGNUM Ули Геллерманн — немецкий журналист — в ответ на призывы в западных СМИ «поставить Россию на место любыми способами» записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.

Геллерманн обратил внимание, что после произошедшего в ноябре 2018 г. инцидента в Керченском проливе, который, по его словам, спровоцировал сам Киев, в западных странах начали звучать бравурные речи.

Он напомнил, что победные фанфары войск Адольфа Гитлера звучали точно так же, когда началась война с СССР, но все знают, как она закончилась.

«Я стар, у меня есть дети и внуки, я не хочу, чтобы они шли на любую войну, особенно с Россией! На войну, в которой невозможно победить!» — заявил Геллерманн.