Когда сирийская армия войдет в Манбидж?

Дамаск, , 16:26 — REGNUM Курдские отряды Народных защитников вышли из Манбиджа. ИА REGNUM ранее сообщало об этом. По имеющейся информации, в настоящее время город находится под полным контролем Военного совета Манбиджа. Военный совет Манбиджа относится к Сирийским демократическим силам.

Курдские отряды Народных защитников составляют основу Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, однако в составе СДС есть достаточное количество и арабских подразделений. Таким образом, в рамках договоренностей с сирийским правительством из города выведены курдские формирования, чтобы снять острое раздражение Турции и.

Сирийская арабская армия охватила Манбидж с трех сторон, чтобы не допустить проведения турецкой военной операции. Но в город сирийские войска не входили и, по данным местных источников, не предпринимали таких попыток.

Вооруженные силы США и других стран коалиции, по-прежнему, проводят патрулирование Манбиджа, несмотря на объявление вывода американских войск из Сирии. Известно, по крайней мере, о наличии в городе еще и французских военных.

По мнению экспертов, Сирийская арабская армия вряд ли войдет в Манбидж до тех пор, пока силы коалиции во главе с США не уйдут из города. Все стороны в данной сложной ситуации стараются избежать потенциальных военных действий.