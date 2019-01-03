Арабское племя выступило против США и Турции в Сирии

Дамаск, , 16:20 — REGNUM Лидер крупного арабского племени в провинции Ракка призвал президента Сирии Башара Асада и вооруженные силы страны отвоевать столицу провинции и север Сирии у «американских и турецких оккупантов».

В своем видеообращении лидер племени Абу Джабер шейх Файик Аяик Аль-Дейф (Fayiq Aayiq Al-Deif), произнес речь, в которой призвал отобрать сирийскую провинцию Ракку у оккупантов, имея в виду американских и турецких военных. Он обратился с просьбой к Башару Асаду срочно вмешаться в ситуацию в провинции Ракка, чтобы изгнать американских и турецких оккупантов.

Заканчивается его обращение словами: «Да здравствует Сирия, и да здравствует ее армия, и да здравствует ее лидер президент Башар Хафез Асад, и да здравствует сирийский народ»!

Племя Абу Джабер лояльно относится к сирийскому правительству, часто направляя членов своего клана на помощь Сирийской арабской армии в ее борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Сирии.

Фактор арабских племен очень важен в Сирии. Тот, кто сможет привлечь племена на свою сторону сможет гораздо проще решить вопрос контроля сирийской территории. В период до начала гражданского конфликта в стране даже специальные службы САР старались не вступать с племенами в серьезные конфликты.