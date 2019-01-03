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Климкин объяснил закрытие избирательных участков в РФ

Политика

Также он добавил, что временно находящиеся в РФ украинцы смогут проголосовать по месту постоянного проживания на Украине

Киев, 3 января 2019, 16:13 — REGNUM  ЦИК Украины в целях безопасности закрыл избирательные участки на территории РФ, сообщил глава украинского МИД Павел Климкин «Украинской правде».

«Главный мотив… это, безусловно, безопасность», — написал он, добавив, что Киев беспокоит безопасность украинцев, которые придут голосовать.

Те же граждане Украины, которые примут участие в голосовании, добавил министр, «обязательно окажутся под колпаком ФСБ».

Также он добавил, что временно находящиеся в РФ украинцы смогут проголосовать по месту постоянного проживания на Украине, а проживающие в РФпостоянно — в посольствах Украины в Грузии, Казахстане, Финляндии.

31 декабря ЦИК Украины внесла поправки в постановление о создании избирательных участков. В соответствии с ними все участки для голосования в РФ — в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске — были ликвидированы.

Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 г.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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