В Саудовской Аравии прокуратура требует казни убийц Хашогги

Эр-Рияд, , 16:05 — REGNUM Генеральная прокуратура Саудовской Аравии требует казнить пять из 11 подозреваемых в зверском убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сказано в заявлении Генпрокуроры саудитов, переданном сегодня, 3 января, саудовским агентством SPA.

Сегодня в Эр-Рияде состоялось первое заседание уголовного суда, рассматривающего дело Хашогги. Государственный обвинитель на основании шариатского права потребовал смертной казни для пяти обвиняемых в убийстве Хашогги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джамаль Хашогги странным образом исчез в октябре 2018 года, войдя в здание саудовского консульства в Стамбуле (Турция). Затем поползли слухи о том, что Хашогги был убит сотрудниками саудовской разведки, которые прибыли в Стамбул в день его визита в консульство и в тот же день покинули город.

Только спустя две недели после исчезновения саудиты признали, что Хашогги действительно был убит. При этом саудовские власти пытаются делать все, чтобы убийство никак не было связано с наследным принцем королевства Мохаммедом ибн Салманом аль Саудом. Хотя всем уже давно понятно, что приказ на ликвидацию Хашогги мог отдать только он.