«Потенциал есть, и очень высокий»: Эксперты о шансах Зеленского на выборах

Киев, , 15:59 — REGNUM Украинские политологи в первые дни нового года обсуждают высокие шансы актера и шоумена Владимира Зеленского победить на президентских выборах 2019 года.

В частности, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков напомнил, что первым испытанием для Зеленского станет правильное проведение избирательной кампании — а стартовые позиции у кандидата действительно хорошие, рейтинги достаточно высоки, по всем социологиям последние полгода Зеленский занимает только лидирующие строчки.

«Потенциал у него есть. И даже очень высокий. Отсутствие опыта можно компенсировать умом, успехами на бизнес-поприще, находчивостью, высокими моральными качествами. Из него может выйти хороший политик и президент. Очень хочется верить в то, что когда Зеленский говорил в своем интервью, что тем, кто за него проголосует, не будет стыдно, он говорил правду… Правда, очень хочется верить… Первым испытанием будет правильно провести кампанию, а, в случае победы, в первые месяцы осваиваться в новой для себя роли», — анализирует ситуацию Разумков.

Кроме того, политолог Юрий Романенко напомнил, что ночью 31 декабря телеканал «1+1» (подконтрольный олигарху Игорю Коломойскому) по сути показал новогоднее поздравление Зеленского, а не действующего президента Петра Порошенко (за несколько минут до Нового года в эфире канала было показано заявление Зеленского о том, что он точно идет на выборы — из-за этого телеканал с опозданием запустил новогоднее поздравление президента — ред.).

«В 2004 году 5 канал Порошенко вместо речи президента Кучмы (второй президент Украины Леонид Кучма — ред.) показал речь кандидата Ющенко (четвертый президент Украины Виктор Ющенко — ред.). Тогда это называлось демократия. Сегодня это называется тревожный знак для действующего президента», — заявил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог, директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко также не исключил победу на президентских выборах Зеленского.

Согласно большинству соцопросов, обнародованных осенью и в декабре 2018 года, Владимир Зеленский занимает 2 место в списке электоральных симпатий, обходя на 1−2% действующего президента Украины Петра Порошенко.

Президентские выборы должны состояться на Украине в марте 2019 года, в настоящий момент официально началась избирательная кампания и идет процесс регистрации кандидатов.