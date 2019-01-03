Украина-2019: «Лихорадка выборов обусловит высокий уровень конфликтности»

Киев, , 15:16 — REGNUM В 2019 году Украина вступит в период политической турбулентности и конфликтности из-за парламентских и президентских выборов. Об этом 3 января заявил украинский политолог, директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, давая прогноз относительно наступившего года.

«Что ждет Украину в 2019-м? В 2019 г. Украину ожидают президентские и парламентские выборы… Лихорадка выборов обусловит высокий уровень политической турбулентности и конфликтности. По результатам выборов с высокой вероятностью нас ожидают существенные изменения в руководстве страны. Вопрос только в том, насколько кардинальными они будут?», — задается вопросом политолог.

По его словам, однозначно прогнозировать победителя будущих президентских выборов на Украине сейчас было бы слишком опрометчиво.

«Но почти наверняка можно говорить о том, что, ни один из фаворитов не в состоянии победить уже в первом туре президентских выборов… На выход во второй тур президентских выборов претендуют от 5 до 7 потенциальных кандидатов на должность главы государства», — отметил Фесенко.

Вместе с тем, он считает «маловероятной» победу на выборах пророссийского кандидата, сопредседателя парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко из-за потери электората, который остался в Крыму и на Донбассе.

Кроме того, Фесенко не исключает политический кризис в ходе выборов, либо по результатам первого или второго тура голосования. Политолог допускает акции протеста во время выборов, но не верит в «третий майдан» на Украине из-за массового разочарования украинцев.

«Весьма вероятны попытки протестных акций, как в ходе избирательной кампании, так и по результатам первого и второго тура выборов. При каких условиях возможны попытки протестов? Например, если вдруг попытаются не допустить к выборам, или снять с выборов кого-то из фаворитов… Также возможны протестные действия со стороны агрессивно настроенных противников президента Порошенко, в случае его победы на выборах… Маловероятна возможность нового большого Майдана. Большинство украинцев сейчас разочарованы во всех политических лидерах и вряд ли массово выйдут на улицу ради поддержки какого-то одного политика», — резюмировал Владимир Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года украинская компания Seetarget провела замеры электоральных предпочтений украинцев к политикам-кандидатам в президенты. Исследования показали, что среди политиков-кандидатов на президентское кресло лидером электоральной гонки остается Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать голоса 14,2% опрошенных. Среди тех, кто определился с выбором, этот показатель достигает 20,2%. Вторую позицию занимает комик Владимир Зеленский с 9% (среди определившихся — 12,7%). Нынешний президент Петр Порошенко на третьей позиции с 8,6% (12,3%). Далее в рейтинге следуют сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко 8,3% (11,6%), лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и экс-министр обороны Анатолий Гриценко — у них соответственно 6,0% (8,5%) и 5,6% (7,8%).

Очередные президентские выборы должны пройти на Украине 31 марта 2019 года.