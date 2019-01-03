Помпео: Бразилия и США будут вместе бороться с «авторитарными режимами»

Бразилиа, , 14:33 — REGNUM В первый день работы нового правительства Бразилии повестка дня была переполнена событиями, рассказывает испанское издание El Mundo. Вступивший в должность президента ультраправый политик Жаир Болсонару воспользовался присутствием в стране иностранных делегаций, которые съехались на церемонию инаугурации, чтобы провести марафон двусторонних встреч.

Государственный секретарь США Майк Помпео заверил, что Бразилия и Соединенные Штаты разделяют «цели и ценности», и ясно обозначил: в отношениях правительства Болсонару и администрации американского президента Дональда Трампа сейчас царит полная гармония. Помпео также поделился планами совместной работы по борьбе с «авторитарными властями» Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, однако уклонился от разговоров о военном вмешательстве.

Болсонару, в свою очередь, отметил начало нового этапа в отношениях с северным соседом. «В Бразилии существовала давняя традиция выбирать президентов, которые по тем или иным причинам были противниками [Соединенных Штатов]. Сейчас все наоборот, мы друзья», — подчеркнул бразильский лидер.

Кроме того, Жаир Болсонару провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном — главным представителем европейского ультраправого движения. Венгерский лидер указал на то, что между ценностями правительств двух стран есть много общего, а также пригласил президента Бразилии посетить страны Вишеградской группы (помимо Венгрии, в нее входят Польша, Чехия и Словакия). По словам Орбана, эти государства сейчас наиболее активно развиваются среди стран Евросоюза, и там есть свободное пространство для установления широких торговых связей.

Новоизбранный президент Бразилии также встретился с португальским президентом Марселу Ребелу ди Соза и с чилийским лидером Себастьяном Пиньера. Последний предложил Болсонару создать зону свободной торговли между Меркосуром (общим рынком Бразилии, Аргентины, Уругвая, Парагвая и Венесуэлы) и Тихоокеанским альянсом, в который входят Чили, Колумбия, Мексика и Перу.

В течение того же дня, 2 января, приступили к исполнению своих обязанностей 24 министра, составляющих новое правительство. Знаменитый судья Сержио Моро, министр юстиции и общественной безопасности, перечислил три главные цели, стоящие перед властями: это борьба с коррупцией, организованной преступностью и высоким уровнем насилия.

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Судья, который отправил в тюрьму предыдущего президента Бразилии Лулу да Силва, также провозгласил, что страна не будет «безопасной гаванью» для иностранных преступников. Это была завуалированная отсылка к случаю итальянского революционера Чезаре Баттисти, которому удалось получить убежище при правительстве Лулы. Сейчас радикальный левый политик исчез в неизвестном направлении.