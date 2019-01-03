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Закрытие избирательных участков в РФ делает выборы на Украине нелегитимными

Политика

Эксперты заявляют, что Киев ограничивает конституционные права украинских граждан, которые находятся на территории РФ, так что выборы президента Украины 31 марта нельзя считать легитимными

Киев, 3 января 2019, 13:47 — REGNUM  Украинский эксперт, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский назвал «нарушением действующего законодательства» закрытие пяти украинских избирательных участков, созданных при дипломатических учреждениях в России.

Соответствующее заявление Землянский сделал 3 января в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о причинах закрытия избирательных участков при дипломатических учреждениях в России.

По словам эксперта, закрытие избирательных участков в России станет основанием для непризнания итогов президентских выборов на Украине.

«Закон предусматривает возможность проголосовать гражданам Украины, которые находятся на территории Российской Федерации. Посольство Украины — суверенная территория Украины. Если господин Климкин экстраполирует ситуацию, которая постоянно устраивается у посольства РФ в Киеве, то я не слышал новостей, чтобы у посольства Украины (в России — ред.) проводились какие-то провокации, не говоря о том, чтобы украинским гражданам не давали возможность проявить волеизъявление. Это ограничение конституционных прав украинских граждан, которые находятся на территории РФ. Таким образом отсекается часть голосов. Это основание, чтобы признать выборы нелегитимными», — заявил, в частности, Землянский.

По его словам, в итоге отмена голосования на территории РФ «ударит по всему политическому спектру» Украины.

«Это в логике действующей власти, которая не функционирует в правовом поле… Можно закрыть (избирательные участки — ред.) еще и в Восточной Европе. Польша нам не совсем друг… Эта власть будет наступать на горло собственной песне», — считает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 31 декабря стало известно о том, что Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала пять иностранных избирательных участков, образованных при украинских дипучреждениях в России. В частности, ликвидированы избирательные участки: № 900 075 (при Посольстве Украины в РФ (Москва), № 900 077 (при Генеральном консульстве в Ростове-на-Дону), № 900 078 (при Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге), № 900 117 (при Консульстве Украины в Екатеринбурге), № 900 118 (при Консульстве Украины в Екатеринбурге).

3 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил закрытие пяти иностранных избирательных участков, созданных при дипломатических учреждениях в РФ, необходимостью обеспечить безопасность украинским гражданам.

«Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые, несмотря на административное и пропагандистское давление, все-таки решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы… Можно не сомневаться, что все, кто примут участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий», — сказал Климкин.

Министр также проинформировал, что в России находится более 2,5 млн украинских граждан.

31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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