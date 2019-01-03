Закрытие избирательных участков в РФ делает выборы на Украине нелегитимными

Киев, , 13:47 — REGNUM Украинский эксперт, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский назвал «нарушением действующего законодательства» закрытие пяти украинских избирательных участков, созданных при дипломатических учреждениях в России.

Соответствующее заявление Землянский сделал 3 января в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о причинах закрытия избирательных участков при дипломатических учреждениях в России.

По словам эксперта, закрытие избирательных участков в России станет основанием для непризнания итогов президентских выборов на Украине.

«Закон предусматривает возможность проголосовать гражданам Украины, которые находятся на территории Российской Федерации. Посольство Украины — суверенная территория Украины. Если господин Климкин экстраполирует ситуацию, которая постоянно устраивается у посольства РФ в Киеве, то я не слышал новостей, чтобы у посольства Украины (в России — ред.) проводились какие-то провокации, не говоря о том, чтобы украинским гражданам не давали возможность проявить волеизъявление. Это ограничение конституционных прав украинских граждан, которые находятся на территории РФ. Таким образом отсекается часть голосов. Это основание, чтобы признать выборы нелегитимными», — заявил, в частности, Землянский.

По его словам, в итоге отмена голосования на территории РФ «ударит по всему политическому спектру» Украины.

«Это в логике действующей власти, которая не функционирует в правовом поле… Можно закрыть (избирательные участки — ред.) еще и в Восточной Европе. Польша нам не совсем друг… Эта власть будет наступать на горло собственной песне», — считает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 31 декабря стало известно о том, что Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала пять иностранных избирательных участков, образованных при украинских дипучреждениях в России. В частности, ликвидированы избирательные участки: № 900 075 (при Посольстве Украины в РФ (Москва), № 900 077 (при Генеральном консульстве в Ростове-на-Дону), № 900 078 (при Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге), № 900 117 (при Консульстве Украины в Екатеринбурге), № 900 118 (при Консульстве Украины в Екатеринбурге).

3 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил закрытие пяти иностранных избирательных участков, созданных при дипломатических учреждениях в РФ, необходимостью обеспечить безопасность украинским гражданам.

«Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые, несмотря на административное и пропагандистское давление, все-таки решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы… Можно не сомневаться, что все, кто примут участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий», — сказал Климкин.

Министр также проинформировал, что в России находится более 2,5 млн украинских граждан.

31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы.