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Глава комитета Госдумы предлагает Конгрессу США разморозку

Политика

Возобновление межпарламентского диалога

Москва, 3 января 2019, 13:33 — REGNUM  Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) предлагает будущему главе комитета по иностранным делам Конгресса США возобновить межпарламентское взаимодействие, передает корреспондент ИА REGNUM 3 января.

«Я намерен повторить предложения о возобновлении межпарламентского взаимодействия и направить соответствующее поздравительное письмо новому председателю комитета по иностранным делам Палаты представителей, как только он будет избран», — сообщил Слуцкий.

Осенью 2016 года подобное обращение уже было сделано в адрес бывшего главы внешнеполитического комитета нижней палаты Конгресса США Эда Ройса, однако тогда в силу внутриполитических причин оно осталось без ответа, отметил парламентарий.

Вместе с тем летом 2018 года состоялся визит парламентской делегации США, и контакты частично были разморожены.

«Поэтому, в этот раз мы рассчитываем на более конструктивную реакцию американской стороны», — подчеркнул Слуцкий.

Конгресс США собирается 3 января на свое первое заседание в новом составе после ноябрьских промежуточных выборов. Конгрессмены и сенаторы будут приведены к присяге, после чего начнется процесс формирования комитетов и парламентской структуры.

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Российско-американские отношения
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