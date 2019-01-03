Глава комитета Госдумы предлагает Конгрессу США разморозку

Москва, , 13:33 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) предлагает будущему главе комитета по иностранным делам Конгресса США возобновить межпарламентское взаимодействие, передает корреспондент ИА REGNUM 3 января.

«Я намерен повторить предложения о возобновлении межпарламентского взаимодействия и направить соответствующее поздравительное письмо новому председателю комитета по иностранным делам Палаты представителей, как только он будет избран», — сообщил Слуцкий.

Осенью 2016 года подобное обращение уже было сделано в адрес бывшего главы внешнеполитического комитета нижней палаты Конгресса США Эда Ройса, однако тогда в силу внутриполитических причин оно осталось без ответа, отметил парламентарий.

Вместе с тем летом 2018 года состоялся визит парламентской делегации США, и контакты частично были разморожены.

«Поэтому, в этот раз мы рассчитываем на более конструктивную реакцию американской стороны», — подчеркнул Слуцкий.

Конгресс США собирается 3 января на свое первое заседание в новом составе после ноябрьских промежуточных выборов. Конгрессмены и сенаторы будут приведены к присяге, после чего начнется процесс формирования комитетов и парламентской структуры.