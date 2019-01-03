Продолжение миссии в Сирии без США невозможно

Париж, , 13:25 — REGNUM Министр обороны Франции Флоранс Парли 1 января написала в своем Твиттере, что без США, скорее всего, будет невозможно продолжить борьбу против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщил новостной ресурс «Курдистан-24».

Министр 31 декабря посетила французскую военную базу в Иордании. В ходе визита она отметила, что без американцев, которые выполняют 90 процентов ударов, их вклада в плане разведки, дозаправки в воздухе и наведения бомбардировок, миссия в Сирии может стать довольно сложной, почти невозможной.

Она была вынуждена признать: «Без них (американцев) это не может быть очевидным, реалистичным или эффективным». В данных условиях, по ее мнению, коалиции нужно «быстро двигаться», чтобы победить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Флоранс Парли считает, что необходимо наилучшим образом использовать время, оставшееся до полного вывода войск США, чтобы завершить работу по разгрому террористов.

В Нидерландах одна правительственная партия предположила, что можно было бы сформировать «коалицию желающих» вместе с Великобританией и Францией, чтобы заменить силы США.

Однако эксперты сомневаются, что Европа примет такое решение, опасаясь, что Турция, выступающая против поддержки Западом курдского компонента Сирийских демократических сил, в ответ может ослабить свой пограничный контроль и открыть коридор для беженцев, которые хлынут на европейский континент.

По мнению аналитиков, вывод американского воинского контингента из Сирии фактически приводит к ликвидации большей части военной инфраструктуры международной коалиции в этой стране. Франция имеет на территории Сирии наземный контингент в количестве ста человек, что явно недостаточно, чтобы играть какую-либо значительную роль.

По некоторым данным, Великобритания располагает в этой стране наземными силами в количестве 300 человек, что тоже не решает проблемы контроля над третьей частью территории этого государства, занимаемой Сирийскими демократическими силами.