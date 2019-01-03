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Пакистанская армия сбила индийский беспилотник в Кашмире

Политика

Пакистанская армия сбила разведывательный индийский беспилотник

Исламабад, 3 января 2019, 15:03 — REGNUM  Пакистанская армия отчиталась об одном сбитом индийском беспилотном летательном аппарате (БПЛА) в районе Линии контроля в Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV со ссылкой на страницу в сети «Твиттер» начальника межведомственной службы по связи с общественностью генерал-майора Асифа Гафура, индийской разведывательный БПЛА был сбит в районе Багх недалёко от Линии контроля после того, как он пересёк ее. По словам генерал-майора Гафура, «Во имя Аллаха, даже квадрокоптер не сможет пересечь Линию контроля». Индийская сторона не прокомментировала происходящее.

В 2016 произошёл похожий инцидент: тогда индийскому квадрокоптеру не дали продвинуться на пакистанскую территорию больше чем на 60 метров.

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Зарубежная хроника
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