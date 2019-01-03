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Бывший премьер Пакистана Наваз Шариф обжаловал приговор по делу о коррупции

Политика

Наваз Шариф обжаловал приговор по делу сталелитейных заводов «Аль-Азизия»

Исламабад, 3 января 2019, 15:47 — REGNUM  2 января бывший премьер-министр Пакистана, а ныне оппозиционный лидер Наваз Шариф обжаловал приговор Суда отчётности Пакистана.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, заявление Наваза Шарифа было подано параллельно с заявлением Национального бюро отчетности. Шариф считает, что приговор по делу о сталелитейных «Аль-Азизия» и семь лет тюрьмы — это несправедливое решение. В то же время, Национальное бюро отчётности (антикоррупционная служба) считает, что семь лет — слишком короткий срок за преступление такого масштаба.

Ранее Наваз Шариф уже пытался обжаловать приговор, однако Суд постановил, что обжалование не полное и требует повторного прохождения процедуры.

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Зарубежная хроника
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